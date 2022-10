Tamara Falcó sigue estando de actualidad pero esta vez no es por la infidelidad de Iñigo Onieva. La marquesa de Griñón está en boca de todos a raíz de su participación en un Congreso de Familias en México y las polémicas declaraciones que lanzó. Un discurso cargado de homofobia que ha levantado muchas ampollas y que la ha convertido en el blanco de las críticas.

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los que ha querido responder a las palabras de Tamara Falcó con un rotundo discurso con el que la ha atacado con dureza.

"Es un daño tremendo el que causa con esas palabras desde esa posición absolutamente privilegiada en la que ha vivido desde que nació" apuntó. "Me parece totalmente hipócrita que nos quiera vender esa imagen de cristiana católica comprometida, cuando su mundo desde fuera poco tiene que ver, porque es frívolo, pegado a las marcas y al lujo, lo que no casa con lo que dice la religión".

Jorge Javier Vázquez: “Lo que ha hecho Tamara Falcó es un discurso de odio y hay que rechazarlo y denunciarlo”



"Lo que ha hecho Tamara Falcó es un claro discurso de odio, no es un discurso de amor y hay que denunciarlos, rechazarlos de pleno, porque primero son los discursos y luego vienen las hostias en la calle".

"El mundo está convirtiéndose en un lugar peor por gente como tú. Porque hay gente que piensa como tú, que demoniza una sexualidad que es la que tienes tú, la heterosexual. Afortunadamente, la gente vive, por lo general, su sexualidad, de una manera libre" sentenció antes de añadir que "he sufrido muchísimo por ser gay, he vivido mis primeras experiencias sexuales en la oscuridad, porque había gente como tú que no aceptaba este tipo de sexualidad".

"Tamara, por favor, basta ya de aceptar ese tipo de palabras como normales, porque entran dentro de la total normalidad. Eres un absoluto fraude. Recapacita, porque aparte de ser una mentira, eres un elemento muy nocivo y dañino para esta sociedad" termino diciendo.