Dos meses después de su última aparición pública en televisión Kiko Hernández ha retomado sus compromisos profesionales. El colaborador se ha tomado un tiempo de desconexión en el que ha disfrutado al máximo de sus dos hijas también ha aprovechado para someterse a un injerto capilar y ponerse en forma en el gimnasio.

Tras un largo descansado Kiko Hernández ha vuelto al trabajo y así lo ha anunciado el mismo. A través de su perfil de Instagram ha anunciado que ya ha comenzado con las grabaciones de 'Mejor llama a Kiko', el espacio de teletienda que se emite en la madrugada de Mediaset. Pero de lo que no ha hablado es de su vuelta a 'Sálvame'.

Por lo de pronto, Kiko Hernández ni está ni se le esperaba. La última vez que ocupó su silla de colaborador fue el pasado 4 de agosto. Desde entonces, ni rastro ni mención alguna a él por parte de sus compañeros.

Hace unas semanas, se comentó que el colaborador estaba muy enfadado con el programa después de que publicaran unas imágenes suyas junto a sus hijas y un gran amigo. Él, siempre muy celoso de su vida privada, amenazó con no volver si no borraban las fotos de inmediato de la pagina web del programa, y así lo hicieron. Lo que no queda claro si este gesto habrá supuesto el adiós definitivo o si, por el momento, todavía no se siente preparado para volver.