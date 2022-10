El célebre periodista Jesús Quintero murió este pasado lunes a los 82 años, dejando atrás un legado histórico en los medios. La noticia conmocionó al mundo de la televisión y ,la radio y multitud de personas conocidas quisieron homenajear al comunicador. Entre ellos, Carlos Herrera, que ha querido compartir el mensaje de despedida que el periodista envió a sus amigos más cercanos.

En su formato en COPE, el presentador ha explicado cómo ha recibido la nota de voz: “Ayer, Antonio Jiménez Firpo, amigo común, me hacía llegar algo que le dio, quizá previendo que en algún momento podía llegar el final, para que él se lo diera a todos sus amigos y allegados", ha reconocido antes de poner el audio.

El conductor del histórico 'Loco de la colina' quiso despedirse de su entorno de forma poética: "Me va a tocar contestarme yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante este tiempo a los demás".

Quintero reflexionó sobre su adiós en el emotivo mensaje: "Y yo me iré y se quedarán los pájaros y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco, todas las tardes el cielo será azul y plácido. Y tocarán, como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo me iré y estaré solo sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido".