Emma García ha vuelto a Telecinco. Después de la cancelación de 'Viva la vida', la presentadora ha regresado con 'Fiesta', un nuevo magacín que recuerda, y mucho, al interior formato. De hecho, la mayoría de los colaboradores que acompañan a la vasca en este nuevo proyecto son los mismos.

El estreno fue este fin de semana y las alusiones a 'Viva la vida' no tardaron en llegar. Todo comenzó cuando los colaboradores sacaron a relucir el tema de que Alejandra Rubio fichado por 'ABC' para realizar entrevistas "a jóvenes talentos" cada sábado. Una decisión que no ha sentado del todo bien, sobre todo entre el gremio de periodistas, que la han acusado de intrusismo laboral.

Una de las periodistas que ha mostrado su descontento ha sido Marina Esnal, con la que también tuvo algún que otro enfrentamiento durante su paso por el anterior programa de Emma García.

"Marina Esnal estuvo 'aquí' trabajando y tuvo algún 'rifirrafe' conmigo. ¿Te acuerdas? Nos decía que nos reíamos", ha querido recordar Alejandra Rubio. Una recuerdo que Emma García no ha querido recuperar. "¡Oye! Pasando. Estamos en el presente y estamos de 'fiesta'. Aurelio, no me líes, porque luego el público se nos pierde por el camino" sentenció.