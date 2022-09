Kiko Matamoros sorprendía concediendo una exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que se pronunciaba, sin miramientos, sobre su compañera Belén Esteban. El colaborador aseguraba que "ya no interesa" y, como era de esperar, la respuesta de la de Paracuellos no tardó en llegar.

Belén Esteban ha llamado completamente rota a Jorge Javier Vázquez en pleno directo en 'Sálvame' para confesar que estaba muy dolida por sus palabras. "A mi me ha dolido mucho el titular de Kiko Matamoros porque con la novia tan guapa que tiene, con los problemas que tiene con su ex mujer, con los problemas que tiene con Hacienda, tenga que hablar de Belén Esteban para tener una entrevista" comentaba muy afectada.

"Estoy triste porque ayer cuando contigo me picaba y me pones de mala leche, a mi Kiko Matamoros me decía tranquila, me cogía mi muleta y me la sujetaba. Y creo que no me merezco ese titular. Yo sé que no estoy acabada porque si lo estuviera mis jefes y mi productora no querrían que yo fuese 3 horas" aseguraba.

"Yo digo que interesas menos porque has apartado ciertos aspectos de tu vida personal y que no entras al trapo y que la audiencia eso lo nota. Pero eso no es nada vejatorio y al revés lo aplaudo porque te veo más feliz. Eso es lo que digo" respondía Kiko Matamoros.

Belén aprovechaba la llamaba para confesar su malestar con Jorge Javier Vázquez. Una declaración que pillaba por sorpresa al presentador. "Me dejas explicarme si te callas un poco que desde que has venido de vacaciones no te callas ni un poco", replicaba Belén ante la respuesta del conductor del programa.

"Yo estoy en un momento en el que no estoy bien. Y me enfado porque tu ves la vida de una manera que no la veo yo, y tu tienes que respetar mis ideas como yo hago contigo", le explicaba Belén Esteban.

"Quizás he cambiado para peor" replicaba Jorge Javier. "Es que yo creo que has cambiado para peor, perdona que te lo diga", sentenciaba Belén Esteban. "Tienes que respetar las ideas de los que no opinan como tú" zanjaba.