Xavier Sardà acaba de estrenar nuevo programa en Televisión Española. 'La gran confusión' llegó a la cadena pública con un primer programa en el pusieron sobre la mesa la crisis de la monogamia. Mariló Montero y Loles León fueron las invitadas que acompañaron al presentador en este debate que generó una acalorada discusión entre ambas.

Dos puntos de vista muy distinto que enfrentaron a la presentadora y a la actriz. Montero expresó su particular opinión con una frase que no le ha gustado nada a la actriz. "La infidelidad es una vez. No estamos hablando de algo puntual en muchos años. Un infiel es un enfermo", apuntaba Mariló, generando un gran malestar en Loles.

Mariló Montero y Loles León exponen con pasión opiniones muy diferentes sobre si la infidelidad es enfermiza o solo la búsqueda de lo que no se tiene y se desea #ConfusiónPareja



"No, Mariló, hija. Enfermo no es. Yo no lo considero enfermo. A lo mejor es solo un señor que en esta vida no encuentra las personas adecuadas, ¿yo soy una enferma? Porque no he encontrado a las personas adecuadas y he tenido muchas relaciones con hombres", respondió visiblemente molesta.

"En la vida hay que ser honestos y leales. La lealtad es mejor que la fidelidad. Y hay infidelidades que han venido bien para salvar a la pareja. Hay gente de todo tipo y personas. Hay una diversidad aplastante", seguía diciendo la actriz. "Y cada uno se come lo que quiere mientras no moleste a nadie" sentenció.