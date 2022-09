Telecinco emitió el sexto capítulo de 'En el nombre de Rocío' en el que la hija de Rocío Jurado recordó el momento en el que la artista es diagnosticada de cáncer y cómo fueron las primeras semanas en Houston y quién fue el que animó a la cantante a trasladarse hasta allí para someterse al tratamiento.

Una época que marcó un antes y un después en la familia y sobre la que siempre ha sobrevolado la duda de quién se hizo cargo de los gastos. En este capítulo, Rocío Carrasco habla claro y asegura que fue su madre la que se hizo cargo de todo. Según ella misma confiesa, Ortega Cano se desentendió de estas facturas y de muchas otras.

"Siempre ha sido muy agarrado, siempre ha sido un hombre poco espléndido y agarrado" sentencia. "Nunca jamás ha contribuido económicamente...ni estando enferma ni estando sana" asegura Rocío Carrasco. "Ya sabía ella de sobra que Ortega Cano no iba a pagar".

Un comportamiento que no gustaba demasiado a algunos miembros de la familia y que incluso le costó un mote por parte de algunos miembros de la familia. La propia Rocío contó una anécdota en el que desveló el apelativo con el que se referían al torero.

Rocío Carrasco: “Mi tío Juan llamaba Cecilia a Ortega Cano, por lo agarrado que era, que nunca sacaba la cartera” #EnElNombreDeRocio3 pic.twitter.com/FOf7N8ToN7 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 19 de septiembre de 2022

"José tuvo que salir sin darse cuenta de que había quedado con una persona a la que tenía que dar un cheque. Mi tío Juan no se percata de que Ortega no está en la casa, esta persona llama al timbre y mi tío le dice que pase, porque él era el que estaba allí para despachar a quien fuera. Y me dice: niña, avisa a Cecilia", comienza explicando.

Es en ese momento cuando Rocío pregunta de quién se trata, ya que en la casa no había nadie con ese nombre. "Niña, Ortega, Cecilia, como siempre sin tarjeta" confiesa que le dijo su tío. Y es que le apodaron de esa guisa por tacaño y porque "nunca sacaba la tarjeta de crédito, nunca tenía dinero y siempre desaparecía" apuntó.

"No lo hacía por condición sexual, sino por la letra de la canción" explica. Un apodo que se refería a la canción 'Un ramito de violetas', compuesta por la cantautora española Cecilia.