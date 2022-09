Rocío Flores se ha cansado y, harta de los mensaje que a diario recibe en sus redes sociales, ha estallado contra los seguidores de Rocío Carrasco. La colaboradora de Telecinco ha hecho públicos algunos de los comentarios privados que llegan a su cuenta de Instagram y ha lanzado un contundente mensaje.

"Queridas feministas selectivas, no me ofende un corazón morado" ha dicho haciendo referencia a todos aquellos que apoyan a su madre. El violeta (o el morado), es el color con el que tradicionalmente se asocia al movimiento feminista y desde que Rocío Carrasco decidió contar su verdad, también a ella.

"Un corazón morado es lo mejor que recibo", ha apuntado también Rocío Flores, haciendo referencia a "las barbaridades que recibo a diario". Además ha lamentado que se permita un odio tan gratuito en redes sociales "y no pase nada". "Soy mujer, pero ante todo soy una persona con valores", ha señalado, antes de concluir con un "qué pena de sociedad".

También ha compartido una conversación que ha tenido con un usuario que no ha tenido ningún reparo en mostrarle su predilección por Rocío Carrasco. "Me da la sensación de que te crees que por poner corazones morados me ofendes o algo. He de decirte que no me ofende, me halaga, porque yo también soy mujer. Si pretendes ofenderme me temo que tendrás que buscar otra manera", contestaba tras leer una tanda de insultos y mensajes de "arriba tu madre".