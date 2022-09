'Sálvame' continúa introduciendo novedades en su tramo 'Sandía' para intentar mejorar sus audiencias en la franja de 20:00 a 21:00 horas, donde se enfrenta directamente a 'Pasapalabra'. En su entrega de este miércoles, el programa apostó por una sección en la que Lydia Lozano se enfrentó a imágenes de archivo sobre sus inicios en televisión. Además, conversó con Carlos Lozano sobre los aspectos más íntimos de su vida personal.

Lydia no pudo evitar romperse al recordar uno de los momentos más duros que ha tenido que vivir, la muerte de su hermano a causa del covid. En concreto, señaló entre lágrimas lo complicado que ha sido para su madre perder a un hijo: "Siempre la estamos animando, pero es muy difícil. Sobre todo porque fueron 45 días sin verle".

"Mi hermana estaba muy ligada a mi hermano y lo está llevando muy mal. Era un ser muy especial", aseguró Lydia, que también reveló cómo fueron todas esas semanas de incertidumbre: "Llamé a todas las redacciones de Telecinco por si conectaban con alguien que estuviera donde estaba mi hermano". "Belén Esteban me ayudó muchísimo (...) 'Ya es mediodía' me puso en contacto con el enfermero que estaba con mi hermano. El domingo pasado comimos con él y fue una comida divertidísima", comentó muy emocionada.

El presentador también aprovechó su charla con la periodista para preguntarle por su matrimonio con Charly: "¿Para aguantar 32 años, se puede ser fiel? Lo digo porque no todo el mundo lo es". "Sí, yo no concibo la infidelidad. Comprendo que haya gente que se perdone, pero cuando llegas a una edad y decides compartir tu vida, que él se fuera con otra mujer o yo con otro hombre no lo concibo. Para mí se hubiera roto todo", afirmó la colaboradora.

Por otro lado, confesó que sus compañeros "no han sido justos" a la hora de hablar de su pareja: "Yo he hablado de él, pero cuando ellos han hablado de él, no ha sido bonito. He hablado de él porque es mi compañero de viaje, pero no he contado mis intimidades". No obstante, no quiso dar nombres: "Me ha dolido porque me lo han dicho personas que quiero, no me voy a poner a señalar a nadie".

Además, el programa rescató unas imágenes de 2011 en las que Lydia explicaba, bajo los efectos de la hipnosis, los motivos por los que no ha decidido tener hijos: "Charly hubiera sido padre, pero yo nunca he tenido instinto maternal. Por amor tendría un hijo con él, pero me dijo que no y me volví a enamorar de él".