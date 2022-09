El nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso, ha arrancado con poca audiencia. Pese a ello ha dejado varios momentazos aunque en realidad los momentos más tensos se vivieron en el plató conducido por Carlos Sobera.

La noche no empezaba bien. En las primeras imágenes correspondientes a los concursantes llegando a lo que va a ser su nuevo hogar por los próximos dos meses se pudo ver a un Omar Sánchez muy abierto a conocer el amor. Esto no gustó nada a la que es su actual "pareja", Raquel Lozano. "Él es así. Todos creéis que es muy bueno, pero la verdad irá saliendo a la luz. A mí me ha utilizado", indicaba la televisiva.

Unas imágenes después, Raquel Lozano se echó a llorar desconsolada. Lo había provocado Nagore Robles al decirle que la actitud de Lozano estaba siendo de "despechada": "Me parece muy fuerte que otra mujer me diga esto", criticaba. Sin embargo, poco a poco, Lozano fue revelando la verdad: "Yo a Omar lo quiero mucho pero no ha olvidad a Anabel", aseguró.

Las imágenes que revelan la verdad sobre Anabel Pantoja y Yulen

Desde su vuelta de "Supervivientes", mucho se ha hablado sobre la relación de Anabel Pantoja y Yulen. Si bien, como dice el refrán "una imagen vale más que mil palabras", y las últimas fotografías colgadas por la "sobrinísima", hablan por sí solas: así está la relación entre ambos.

Anabel Pantoja llegó a la isla de "Supervivientes" en un momento muy complicado. Se acababa de separar, lo que suponía para ella una complejidad extra a la hora de afrontar el reto del concurso.

Si bien, lejos de haber sido una losa para ella en lo emocional, participar en "Supervivientes" le supuso un soplo de aire fresco. Especialmente porque allí encontró el amor, con Yulen.

Desde el regreso de ambos de Honduras, la pervivencia de la pareja ha estado más que en entredicho. De hecho, se ha llegado a poner en duda que lo que hay entre ambos sea amor, dejando entrever que todo pudiese ser un montaje.