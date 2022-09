La periodista y presentadora Carlota Corredera "vuelve al cole" para ponerse al frente este nuevo curso televisivo de ‘¿Quién es mi padre?’, una docuserie de investigación que Telecinco estrenará próximamente.

El programa abordará las historias de diversas personas cuya existencia es fruto de relaciones extramatrimoniales de hombres muy conocidos que no han reconocido su paternidad. Estas personas están seguras de quién es su padre, tienen pruebas y respuestas, pero también muchas preguntas y un tortuoso camino recorrido desde la infancia.

Han pasado ya seis meses desde que Carlota Corredera dejó de ser un rostro habitual de los programas de Mediaset. El pasado 25 de marzo, la periodista viguesa se despedía de "Sálvame" y desde entonces, lo poco que se ha sabido de ella es a través de su perfil en redes sociales. De hecho, hace una semana, Mediaset confirmaba que Sandra Barneda sería la presentadora de ‘En el nombre de Rocío‘; la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. Esto pillaba por sorpresa a los seguidores de la viguesa que iniciaban una campaña de apoyo en redes sociales con el hashtag #VuelveCarlota para pedir que la presentadora retomase algún proyecto televisivo. Ella quiso dar las gracias por el apoyo y lanzaba un mensaje a todos aquellos que consideraban que su tiempo en televisión había terminado.

Pues bien, parece que ha llegado la hora de su regreso. Así lo ha anunciado Telecinco en las últimas horas. Y eso que en los mentideros se rumoreaba que este nuevo espacio, que formará parte de las bazas para este otoño de la cadena de Mediaset, que además lleva días anunciando su próximo estreno, sería presentado por Emma García, después de que la vasca cerrase su etapa en "Viva la vida".

A esto hay que unir el hecho de que la propia Corredera, que fue la primera candidata que sonó para conducir '¿Quién es mi padre?', desmentía la noticia allá por el mes de julio, asegurando que ella no sabía nada de ningún programa. "Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios solo puedo decir ‘que no me consta’. Feliz verano a tod@s", escribía en su cuenta de Twitter.

Pero ahora ya es oficial. Ella ha sido la elegida para ponerse al frente de este nuevo proyecto que supondrá su regreso a televisión. ¿Y cómo ha reaccionado la periodista viguesa a esta noticia?. Revisando sus redes sociales, y tras el anuncio de Mediaset, Carlota colgó ayer un video en el que mostraba su paso por su peluquería de cabecera, y lanzaba un mensaje sobre su renovada imagen que concluía con un elocuente "Como es la vuelta al cole (...) estoy preparada ya".

Con respecto al contenido que ofrecerá este nuevo programa, a lo largo de cada entrega y con la ayuda de reportajes, investigaciones y el testimonio de expertos, familiares, amigos, y del propio protagonista y de sus madres, también víctimas de estas insólitas circunstancias, ‘¿Quién es mi padre?’ irá desgranando las historias de estas personas y el arduo proceso de demandas, pruebas de ADN y pleitos al que se enfrentan para lograr el reconocimiento paterno y los derechos que conlleva.