Telecinco estrena en abierto esta noche, a las 21:55 horas, nuevos capítulos de 'En el nombre de Rocío'. Tras la emisión de los tres primeros capítulos (los dos primeros en un ‘Especial Deluxe’ en el mes de junio, como antesala del estreno en primicia de la docuserie en Mitele PLUS, y el tercero el pasado viernes), el testimonio de la protagonista avanza con la emisión de dos nuevos episodios en los que Rocío Carrasco rinde homenaje a la figura de su padre, Pedro Carrasco; relata cómo la aparición de Raquel Mosquera, con la que acabaría contrayendo matrimonio, cambia su vida; y narra las primeras diferencias por la herencia del deportista el seno de la familia y, especialmente, con su viuda.

Antes y después de la emisión de cada uno de los episodios, Sandra Barneda moderará a un equipo de colaboradores e invitados, que ofrecerán sus puntos de vista y analizarán pormenorizadamente el testimonio, apoyado en diferentes momentos por documentación original, ofrecido por Rocío Carrasco.

El estreno de ‘En el nombre de Rocío’ contará con la presencia en el plató de su protagonista, Rocío Carrasco, para analizar y comentar el contenido de los dos episodios que se emitirán a lo largo de la noche. Además, el espacio también acogerá las intervenciones de un grupo de colaboradores.

Para contextualizar el contenido de este episodio dedicado a Pedro Carrasco y a Raquel Mosquera, hay que remontarse al capítulo 2 de la docuserie en el que la hija de la tonadillera afirmó con rotundidad que "mi madre se murió enamorada de Pedro Carrasco y Pedro Carrasco se murió enamorado de Rocío Jurado", uno de los testimonios que más ha calado entre la opinión pública y que afecta directamente a los viudos de sus padres, la peluquera y el torero José Ortega Cano.

Pues bien, en las últimas horas, una de las periodistas más consagradas del mundo del corazón salía al paso de esta afirmación en el plató de "Ya es verano", para desmentir a la ex de Antonio David Flores. Se trata de Rosa Villacastín quien sacaba a relucir una conversación que tuvo en el pasado con la Jurado y que echaría por tierra el discurso de su hija sobre la separación de sus padres. "Te va a doler, Rociíto, pero es la verdad, hija. Me dice ‘llevamos años sin tocarnos’. Eso me dijo la propia Rocío", confesaba Villacastín sobre lo que Rocío Jurado le dijo respecto a su relación con Pedro Carrasco, el padre de Rocío Carrasco. Unas palabras con las que la colaboradora quería demostrar que estos se tenían mucho cariño por todo lo compartido, pero que desde hacía tiempo no estaban enamorados.

Rosa Villacastín recuerda la mayor confesión que le hizo Rocío Jurado, una que no le gustará nada a Rocío Carrasco

¿Qué se verá esta noche?

La figura de Pedro Carrasco, padre de Rocío Carrasco y primer marido de Rocío Jurado, centra buena parte del relato de la protagonista en el primero de los dos episodios que Telecinco emite este martes. Con el título ‘En el nombre de Pedro’, Carrasco rinde homenaje a uno de los mejores boxeadores españoles de la historia y el tercero en proclamarse campeón del mundo, con la ayuda de algunos de sus más allegados.

También se refiere a su papel como padre, su presencia como uno más de la familia después de poner fin a su matrimonio con Rocío Jurado y la influencia que tuvo en su vida la aparición de Raquel Mosquera, con quien acabó casándose en 1996. Por último, revela cómo fue la última conversación que tuvo con él antes de su fallecimiento.

En la segunda parte, el fallecimiento el 27 de enero de 2001 de Pedro Carrasco a causa de un infarto genera las primeras diferencias en parte de la familia, especialmente por la herencia del boxeador y con su viuda, Raquel Mosquera. En el segundo episodio de la noche, titulado ‘En el nombre de Pedro (parte 2)’, Rocío Carrasco relata también cómo en medio de estas desavenencias familiares su ya entonces exmarido pone en marcha una guerra judicial y mediática contra ella. En este sentido y aportando documentación, Rocío Carrasco desmonta algunas versiones e informaciones vertidas en las últimas dos décadas en torno a lo sucedido durante esos años.