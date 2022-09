'Sálvame' ya tiene oficialmente un nuevo colaborador y tras mucha incertidumbre de quién podría ser. ya se conoce el nombre: José Antonio Avilés. Noticia que ha hecho reaccionar a los colaboradores.

Lydia Lozano ha dado su opinión sobre esto, Laura Fa ha asegurado que no tiene ningún problema con él. Antonio Montero ha reconocido que "tiene mucho mérito" de estar llegar donde ha llegado. "Crearse un persona está muy bien, crearse noticias no", le ha dicho Adela. Miguel Frigenti le ha dicho que nadie le diga "lo que no es capaz de hacer" y que le recibe con los brazos abiertos, lo que ha terminado en un abrazo entre ambos.

También ha habido opiones para todos los gustos en las redes sociales. Muchos han mostrado su malestar por este fichaje que La Fábrica de la Tele ha incorporado al elenco de un programa que busca nuevos alicientes con el fin de recuperar audiencia.

Y de ahí que hayan incorporado a un colaborador que ha estado en muchas ocasiones en el centro de las críticas por sus formas de hacer y de trabajar: "Otro motivo más para no ver el programa", dice un usuario de Twitter; "A este mentiroso estafador han puesto! Qué alegría me da haber dejado de ver Sálvame no merece ser visto por nadie!", dice otra.

Avilés nuevo colaborador, el "periodista" que miente, engaña, tima y no paga lo que debe, buen reflejo de lo que se está convirtiendo Sálvame #yoveosalvame — Oniros 💤 (@Montervino_) 5 de septiembre de 2022

Hasta la propia María Patiño, con la que tuvo un encontronazo hace unos días en el propio plató de Sálvame compartía un meme muy descriptitvo en su cuenta de Twitter que deja a las claras su parecer sobre el desembarco del exsuperviviente.

🤣🤣🤣🤣 María cuando vea a Avilés siendo nuevo colaborador. Así actuaríamos todxs. https://t.co/11owmZZYxG — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) 5 de septiembre de 2022

Hay que recordar que la semana pasada, el reportero José Antonio León desmontaba la última exclusiva que Avilés había dado en ‘"Socialité" sobre que Isabel Pantoja había salido de Cantora para ir a un chiringuito en una playa de Conil. Tras desmentirse su información, María Patiño explotaba en directo contra José Antonio Avilés por haber engañado a su equipo. "Sé como construye pruebas falsas y a pesar de darle oportunidades sigue jugando con la ilusión de un equipo y eso no me da la gana», decía la presentadora antes de llamarle «sin vergüenza".

Avilés tiene otra foto de la Pantoja en las playas de Cádiz. pic.twitter.com/MdhCmcYsQO — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 🕊 🇺🇦🇪🇺 (@Albert_Edero) 29 de agosto de 2022

Lydia Lozano no entiende su manera de pedir perdón, algo que le ha hecho saltar: "Si que eres artificial, deja que pida perdón como me encuentre en cada momento". Él ha terminado pidiendo perdón por las imágenes de la supuesta Isabel Pantoja en la playa y la colaboradora le ha advertido: "Esa no es la actitud, Sálvame es un plató muy importante, donde hay que tener una espalda bien grande".

"¿Qué culpa tengo yo de que mi actitud sea que me la resbale lo que tú dices?", ha saltado Avilés. Lydia Lozano le ha reprochado la actitud "chulesca" con la que ha entrado.

