Desde que regresó de 'Supervivientes 2022', los pasos de Anabel Pantoja están siendo muy cuestionados por los tertulianos de 'Sálvame'. Durante los últimos días, el programa ha dedicado gran parte de su contendio al ingreso de su padre, Bernardo Pantoja, poniendo el foco también en la ausencia de la colaboradora en el hospital. De ahí que la influencer decidió descolgar el teléfono durante la tarde de ayer para mostrar su enfado con el espacio de Telecinco.

"No hace falta tampoco matar a una compañera, o a la que era vuestra compañera", comenzó diciendo Anabel, dando a entender de esta forma que por el momento no se plantea volver a 'Sálvame'. Además, la sobrina de Isabel Pantoja acabó estallando por todo lo que se está comentando sobre la salud de su padre: "No está solo. Vende mucho decir que está solo y que la hija está en un yate. ¡Una mierda, estoy harta!".

"¿Queréis que estemos todos alrededor de la cama? Claro. ¡Para grabarlo!", se quejó Anabel, especialmente molesta por los comentarios que se han hecho también sobre su madre: "No voy a permitir que se ponga a mi madre como se le puso. No me prohíbe nada, me ha inculcado querer a mi padre, estar con él y protegerle hasta donde pueda".

La 'superviviente' afirmó que tenía a su programa "en un pedestal", algo que parece haber cambiado. "Después del programa de ayer, tocando a mi madre y ahora seguir con mi padre... No es justo. ¡Os encanta el tema! Pues para mí se acabó. ¡A mí darme lo que queráis, pero a mi madre no!".

Pero tiempo después, y como algo que viene siendo ya habitual en ella, la influencer reculó. "Os quiero pedir perdón, estoy muy nerviosa". "He petado y lo he pagado con vosotros. No tengo que coger el teléfono y ponerme así, lo siento si os he faltado al respeto". "Si sois mis compañeros y me tenéis algo de cariño, acordaos de cómo he sido siempre con vosotros y vuestras familias a la hora de opinar. Es una situación delicada y se sufre", finalizó apesadumbrada.