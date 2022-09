Han pasado ya seis meses desde que Carlota Corredera dejó de ser un rostro habitual de los programas de Mediaset. El pasado 25 de marzo, la periodista viguesa se despedía de "Sálvame" y desde entonces, lo poco que se ha sabido de ella es a través de su perfil en redes sociales. Ejerció como maestra de ceremonias en la boda de un amigo, viajó a Italia y a Grecia de vacaciones, y, como acostumbra a hacer, hizo su obligada parada en Vigo, la ciudad que le vio nacer y desde donde siempre comparte fotos.

Este verano Corredera también ha aprovechado su estancia en Galicia para hacer una escapada a Santiago de Compostela, en el año en el que se celebra el Xacobeo.

La gallega abandonaba el formato de La Fábrica de la Tele aquel mes de marzo para emprender "un nuevo proyecto personal" junto a la productora, "una idea original de la propia presentadora que mezclaría actualidad y entretenimiento y que dirigiría ella misma". Así que en el mes de julio se rumoreó con que la presentadora podría volver a Telecinco con ‘¿Quién es mi padre?’, un nuevo formato de su productora de cabecera que formará parte de las bazas de la cadena de Mediaset para este otoño. Sin embargo, Carlota Corredera desmintió la noticia, asegurando que ella no sabía nada de ningún programa. «Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios solo puedo decir ‘que no me consta’. Feliz verano a tod@s», escribía en su cuenta de Twitter.

Estos días se anunció que será Emma García la presentadora de ‘¿Quién es mi padre?’ confirmando así que en el grupo no cuentan con la viguesa como presentadora de ningún programa. Tampoco el que ella conducía la pasada temporada y que volverá a las noches de Telecinco este martes 6 de septiembre. Por si fuera poco, este viernes, Mediaset confirmaba que Sandra Barneda será la presentadora de ‘En el nombre de Rocío‘; la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. La escritora se moderará los debates que acompañen a la emisión en abierto de los episodios de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco en la que habla sobre su familia y que se podrán ver en la cadena principal de Mediaset. Una decisión que deja el futuro de la gallega y su posible vuelta a la televisión en el aire.

Campaña en redes a favor de Carlota

El anuncio ha pillado por sorpresa a los seguidores de la cadena, ya que Barneda se ha mantenido centrada en los "reality shows" en los últimos años, género en el que ha presentado 'Secret Story', 'La isla de las tentaciones' o 'Gran Hermano'. Ahora salta a la prensa del corazón para ponerse al frente de la entrega semanal en la que se comentará lo visto en el capítulo. En concreto los simpatizantes de Carlota han iniciado una campaña de apoyo en redes sociales con el hashtag #VuelveCarlota para pedir que la presentadora viguesa vuelva a televisión. Ella ha querido darle las gracias a todos por el apoyo y ha lanzado un mensaje a todos aquellos que consideran que su tiempo en televisión ha terminado.

Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota 🙏🏻 En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva 💜 #volveré — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) 3 de septiembre de 2022

"Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota. En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva #volveré", tuitea Carlota Corredera en su cuenta personal.

De momento, su estrecha vinculación con sus antiguos compañeros sigue aliméntándose como se ha podido comprobar este pasado fin de semana, cuando asistió como invitada a la boda del hermano del periodista y también director de varios espacios de Telecinco David Valldeperas.

Al igual que hizo la viguesa con sus amigos en Baiona, Valldeperas emuló a su amiga Corredera para ejercer de maestro de ceremonias en este enlace que tuvo lugar en una playa de Premiá del Mar (Barcelona).