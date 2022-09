Después de siete años de relación, Pipi Estrada y Miriam Sánchez protagonizaron una mediática ruptura en el plató de 'MyHyV'. El periodista deportivo y la ganadora de 'Supervivientes 2008' se enfrentaron a una brutal discusión en la que quedaron al descubierto las verdaderas razones por las que habían decidido dejarlo.

Miriam sufrió recientemente episodios de depresión y problemas con el alcohol que la han llevado al límite. Todo explotó en una pelea con su ex, en plena calle que Sálvame emitía el pasado viernes. Unas sobrecogedoras imágenes de una tensa discusión entre ambos que sorprendían a todos.

Esto ha terminado con la reacción de ella y señalando directamente al colaborador.

Y es que, en las últimas horas, el programa de las tardes de Telecinco ha hablado con la protagonista, después de que el periodista deportivo terminase completamente roto en directo al ver en el momento que se emitía esta secuencia y asegurase que fue en su ayuda y que no sabe lo que ha podido pasar por su cabeza.

Tras escuchar sus palabras, su ex ha querido aclararlo todo en unas declaraciones para el programa: “Me puede tanto esto, estoy tan cansada…”, dice Miriam al hablar del padre de su hija, y es que asegura que lleva “callada diez años de toda la mierda que tiene encima”. “¿Cómo puede decir nada de mí?, se pregunta y añade: “Yo he escrito diarios y diarios para desahogarme, de todo lo que he pasado con él y de todo lo que he aguantado, hay a veces que pierdes la cordura de ti misma. ¡Ya está bien de mentirosos!".

Amenazas para quitarle la niña

"Me dijo: 'tú eres una actriz porno y yo voy a tener la custodia de la niña porque soy un periodista reputado'", afirmaba Miriam, contundente, cuando ha entrado en directo en el programa. "Pipi me provoca ansiedad y estoy recibiendo ayuda psicológica para superarla", confesó.

¿Qué pasó después de la pelea?

El programa también desveló todo lo que ocurrió tras la brutal discusión entre la pareja, y cuenta qué hizo Miriam después del cara a cara con el periodista: "Todos esos vecinos coinciden en una cosa, Miriam le reclama un dinero a Pipi que le debe desde hace muchísimo tiempo", anunciaba uno de los reporteros de Sálvame desde un directo.