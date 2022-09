Jesulín de Ubrique y María José Campanario acaban de cumplir 20 años de relación y la pareja ha querido celebrarlo concediendo una exclusiva a la revista 'Hola'. En la publicación hace un repaso por los momentos más importantes de su historia de amor.

"El 99,99% han sido cosas buenas. Han sido unos años espectaculares. Lo voy a decir en dos palabras, ‘im- presionante'" asegura el torero, que también ha hablado de la familia que han construido y su papel como padre.

El diestro es padre de cuatro hijos, una de su relación con Belén Esteban, Andrea, y tres con María José Campanario, Julia, Jesús Alejandro y el recién nacido Hugo. Un papel como padre en el que se punta con la máxima nota. "Un diez" responde cuando le preguntan.

Pero el bombazo máximo de la entrevista llega cuando confiesa que, aunque no se mueve por dinero y rechaza muchos proyectos que le ofrecen, sí que está preparando un documental sobre su vida. "Estoy pendiente de hacer una serie documental para una plataforma. Es un recorrido por mi vida con imágenes y va a participar mucha gente, compañeros de estudios, médicos, amigos… Me lo han ofrecido una productora. No sabemos cuál va a ser la plataforma" explica el torero.

Un documental que va a generar mucha expectación y que generará un gran revuelo porque será ahí donde él ofrezca la respuesta a Belén Esteban tras años de enfrentamientos. "Me han llamado de editoriales para escribir mis memorias. Creo que no soy de libros, soy mejor de los que se sientan y hablan. Ya me han dicho que lo veremos cuando esté bien y a gusto, porque se puede tardar ocho meses o un año. Hay que sacar una cosa que sea espectacular".

Por el momento Belén Esteban no se ha pronunciado al respecto pero, puede que esta decisión del torero vuelva a despertar la mala relación que existía entre ambos ahora que parecía que las aguas se habían calmado.