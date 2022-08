Amador Mohedano ha decidido responder a los ataques de Rocío Carrasco con la misma moneda. El hermano de Rocío Jurado se ha sumado a la fiebre de las docu series y ha puesto en marcha la suya a través de un canal de Youtube.

Con 'Mi hermana del alma', el que fuera representante de la artista, recorrerá con algunos de sus familiares espacios claves de la vida de 'la más grande' y dará su versión de todo lo que Rocío Carrasco ha narrado en 'El nombre de Rocío'.

Pero su llegada a Youtube está trayendo cola y no precisamente por el contenido tratado en el primer episodio sino por las perlas que Amador Mohedano ha soltado por la boca. Las redes sociales han recuperado un fragmento del vídeo en el que el ex marido de Rosa Benito profiere un ataque homófobo contra Jorge Javier Vázquez.

Durante un momento de la grabación coge un objeto y se acuerda, sin ningún sentido, del presentador de 'Sálvame'. "Esto le gustaría a Jorge Javier Vázquez", dice Amador a su acompañante, que se limita a soltar una carcajada nerviosa.

"A él le gusta", insiste el hermano de la Jurado. "¿A él le gusta?", pregunta su acompañante. "Le gustan estas cosas, sí" responde a lo que el hombre que le acompaña añade: "Sí, son mucho de consoladores, sí."

Un bochornoso momento que no ha pasado por alto para las redes sociales y las reacciones no han tardado en llegar. "No puedo con el asco que me dan", "dos cerdos en una charca azul" o "quedando retratado con su homofobia..." han sido alguno de los comentarios que se han podido leer junto al fragmento que se ha empezado a compartir.