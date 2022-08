El pasado domingo 'Socialité' emitió una exclusiva que tenía como protagonista a Isabel Pantoja. El programa de María Patiño aseguraba que la tonadillera había salido de Cantora y había disfruta de una jornada de playa en un chiringuito de Conil. Incluso acompañó el 'bombazo' con unas imágenes en las que, presuntamente, la cantante disfrutaba acompañada de una amiga.

Una noticia que llegaba de la mano de José Antonio Avilés y que, tal y como ha desvelado 'Sálvame', nada tenía de cierto. La realidad salió al descubierto cuando el reportero José Antonio León conectaba en directo con el programa para atacar duramente a Avilés, que se mantenía en sus trece: "Está mintiendo. La foto de Isabel Pantoja es falsa. No es ella. La amiga que está con ella tampoco es ninguna confidente de Avilés. Las protagonistas están muy cabreadas" aseguraba el reportero.

Que era mentira que dicen que no es Isabel Pantoja ,Aviles quedando fatal ,como les gusta a salveme pic.twitter.com/klnO1OxO21 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) 29 de agosto de 2022

'Sálvame' se puso en contacto con las protagonistas de las imágenes para desmontar la farsa del colaborador y las pruebas hablaban por si solas. "La foto que aparece por los medios son mi tía y mi madre en las playas de Conil. Mi tía está diciendo que qué cosa es esta, que quién se lo ha inventado. Que no invente más. Como buen profesional que dice que es, que contraste las noticias antes de darlas" aseguraba la espectadora que además, envió pruebas en las que era más que evidente que no se trataba de Isabel Pantoja.

Que cagada la de Socialite por confiar en Aviles dandole noticias falsas pic.twitter.com/wY2llqvdO9 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) 29 de agosto de 2022

Una llamada que terminó de hacer estallar a María Patiño contra José Antonio Avilés. "Sé como construyes falsas pruebas. Tu no eres una persona a la que te lo cuelan" aseguraba la presentadora. "Te vas a callar la boca ahora mismo" sentenció la presentadora cuando el colaborador trató de explicarse. "Y sino le pido al director que me lo quiten de pantalla porque es un tema suficientemente serio para que haya gente que trabaja de lunes a viernes de 8 a 8 de la tarde para que venga este sin vergüenza a jugar. Así que me lo quitáis" sentenciaba muy cabreada la presentadora.

"Yo les pido perdón y disculpas por nuestra falta de profesionalidad. Como presentadora del programa y ante las pruebas que presentó este señor, yo ya dudo de él desde hace tiempo. Lo tengo bloqueado. Sé como construye pruebas falsas y a pesar de darle oportunidades sigue jugando con la ilusión de un equipo y eso no me da la gana", explotaba Patiño.

No es que mienta es que insiste en la mentira pic.twitter.com/uEiVaPTNot — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) 29 de agosto de 2022

"Cuando te levantas por la mañana y encuentras esto, te dan ganas de llorar. A mí me la han colado, pero no me invento pruebas, no monto testigos que no existen. Lo siento muchísimo, de verdad, en nombre de todo el equipo", se quejaba la presentadora de 'Socialité' visiblemente emocionada.

"¡A todo el mundo le han pedido colar una información en algún momento!", quiso defender Avilés para sostener que él no lo hizo a mala fe.