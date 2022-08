Carlos Lozano está de vuelta en el panorama televisivo. Después de constantes idas y venidas parece que el presentador ha encontrado su hueco en 'Sálvame'. Aunque su sección no ha terminado de cuajar en la audiencia, es bastante frecuente verle como colaborador o incluso como presentador de algún espacio.

Además de en 'Sálvame', Carlos Lozano se ha pasado también por el 'Deluxe' donde se sometió al polígrafo de Conchita dejando algunos bombazos que nunca antes había compartido públicamente.

El sexo fue uno de los temas centrales de la entrevista y sus declaraciones dejaron a sus compañeros sin palabras.

El momentazo de la noche llegó cuando le preguntaron: "¿Has tenido sexo con diseñadores o directores para conseguir trabajo?". Una pregunta a la que respondió con un tajante "no". "Además, es un 'no' rotundo. Yo no me vendo y menos para conseguir trabajo".

Pero su contundente respuesta se vino abajo por el polígrafo. "Claramente, miente" aseguró Conchi, tirando por tierra un episodio de la vida de Carlos Lozano hasta ahora desconocido.

El presentador, un tanto abochornado, sonrió y agachó la cabeza mientras en el plató retumbaba la sorpresa. "Yo ya no lo voy a mirar con los mismos ojos...Al ser sexo con hombres, estaríamos hablando de que lo hace sin ganas... sería un chapero", comentó Rafa Mora.

Laura Fa por su parte apuntó que, de ser cierta la revelación del polígrafo el presentador "sería una víctima". "Estaríamos hablando de que es una víctima porque han abusado de él para darle trabajo. Eso es abuso de poder", apuntó y a lo que Kiko Matamoros señaló con ironía: "¡Pobrecito!"