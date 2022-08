Rocío Carrasco sigue destapando algunos de los episodios más oscuros de su relación familiar. En el episodio 11 de 'En el nombre de Rocío' la hija de Rocío Jurado desvela, por fin, cual fue el punto de inflexión por el que rompió por completo el vínculo con una parte de su familia.

Como se lleva diciendo desde hace años, la razón fue el reparto de la herencia de la artista. La familia mediática de Rocío Carrasco no se tomó muy bien que ella fuera nombrada como heredera universal y desde que se leyó el testamento, la relación entre ellos comenzó a resquebrajarse.

Por todos es sabido que su vinculo con sus tíos Gloria y José Antonio es de todo menos correcta y la razón, como ella misma ha confesado, está en la finca 'Los naranjos'.

"La finca que José Antonio había valorado en 800.000 euros, la inmobiliaria de Chipiona la valora en 6.615.000 euros" #APOYOROCIO26A #EnElNombreDeRocío11 pic.twitter.com/a8snVhgONv — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) 26 de agosto de 2022

Rocío Carrasco decidió dejarle la finca a sus dos hermanos y a sus tres hijos. Repartió el terreno en cinco partes dejándole a Rocío Carrasco la parte que contenía el pozo de agua que abastecía la propiedad. Tal y como ella misma explica en la serie documental, desconocía la existencia de esta reserva que heredó de su padre, Pedro Carrasco, porque su tía Gloria Mohedano se lo había ocultado.

El "buen padre" Ortega Cano quitándoles lo que les correspondía a sus hijos Gloria Camila y José Fernando #APOYOROCIO26A #EnElNombreDeRocío11 pic.twitter.com/uItrLZiexB — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) 26 de agosto de 2022

Amador y Gloria Mohedano no se tomaron nada bien que su sobrina dejara sin agua a la finca y Rocío Carrasco sitúa en este momento el origen de las tensiones con ellos. "No están satisfechos con las valoraciones. Si por ellos hubiese sido, yo no hubiese recibido nada de mi madre. No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar" sentencia.

Sólo quedan 3 capítulos más para que la entrega de 'En el nombre de Rocío' llegue a su fin en Mitele Plus. Aunque Telecinco ya ha empezado a promocionar su emisión en abierto. La segunda parte de la serie documental se espera que llegue en otoño a la televisión.