Que en 'Fist Dates' hay de todo es más que evidente. A lo largo de todos estos año de emisión, el programa de Carlos Sobera ha recibido todo tipo de perfiles y peticiones. No es la primera vez que alguno de los solteros deja sin palabras a los espectadores del programa por sus comentarios fuera de lugar.

Esta vez el apunte de un soltero ha causado un gran revuelo en redes. Todo empezaba con la cita entre Pablo y Juliana. Ella llegó al restaurante pidiendo un chico "muy pijito". Me gustan muy cayetanos...Que vaya en camisa, un chico más de ciudad, que le gusta ir a restaurantes" le comentaba al presentador.

Pablo, su cita, parecía cumplir con sus peticiones. El gaditano y ella parecían tener conexión hasta que él soltó un comentario de lo más desafortunado. "Voy curso por año, no como tú que eres rubia", le vaciló. Un comentario que no le hizo demasiada gracia a la soltera que no dudo en responder. "Este tonto me está vacilando con que soy tonta por ser rubia".

Aún así, ambos compartían muchas cosas en común y decidieron darse una segunda cita aunque para Juliana solo de "chill", sin prisas y sin agobios.