Las últimas semanas han sido complicadas para Rafa Mora en 'Sálvame'. El colaborador ha estado constantemente en el foco de la polémica tras una serie de comentarios un tanto homófobos hacía su compañero Miguel Frigenti. La audiencia no ha pasado por alto su actitud y parece que sus quejas han sido escuchadas por la dirección del programa.

"La cúpula está muy preocupada por el evidente rechazo que causa Rafa Mora en parte de nuestra audiencia", apuntaba Adela González al comienzo el programa. "Por eso, esta misma mañana la dirección le ha convocado a una reunión en busca de una solución. Y lamentablemente parece que solo hay una salida", añadía Terelu Campos.

Incluso utilizaron las redes sociales para lanzar una encuesta y conocer de cerca la opinión de los espectadores.

💣¡ENCUESTA BOMBA!💣 ¿Crees que la presencia de Rafa Mora es perjudicial para Sálvame?#yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 23 de agosto de 2022

"Somos conscientes de que el programa tiene un problema y tenemos que encontrar una solución. Es nuestro deber y nuestra obligación. Nosotros trabajamos para todos ustedes y lo importante es que estemos en consonancia", afirmaba Adela González. "Nadie quiere que nadie se quede sin trabajo, pero estamos preocupados", añadía.

#yoveosalvame poniendo los tuits en contra de Rafa M0ra y convocándole a una reunión esta mañana, ¿cómo interpretáis esto? pic.twitter.com/PrxKcRol76 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) 23 de agosto de 2022

Durante ese tiempo Rafa Mora escuchaba todo desde una sala VIP hasta que, en un momento dado, decidió levantarse e irse. Una reacción que llevó a las presentadoras a salir en su búsqueda hasta los exteriores de Telecinco.

"Quería salir para hablar con mi mamá. No quiero que me escuchen. Como hoy mis directores me la han jugado y me han grabado. Ya no me fío de nadie de los que estáis aquí. Ya no sabía si me iba a grabar la cámara del techo o el micro del que estaba sentado en el pasillo. Estamos haciendo un programa pero esto es mi vida", aseveraba.

"Rafa Mora no se morirá si se acaba 'Sálvame'. Mis prioridades en la vida son la salud, mi familia y en tercer lugar, mi trabajo", sentenciaba muy crítico con la dirección del programa por la "encerrona" que le habían hecho.