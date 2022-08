El pasado viernes Alejandra Rubio regresaba a Mediaset después de la cancelación de 'Viva la vida'. La hija de Terelu Campos pisaba por primera vez el plató del 'Deluxe' para conceder una entrevista de lo más personal con su madre como presentadora.

Fueron muchos los que no vieron acertada la presencia de Alejandra Rubio en el 'Deluxe' después de todas las criticas que había vertido sobre el programa pero, según ha descubierto 'Socialité', la razón de ese cambio de opinión estaría motivada por las condiciones que habría puesto para aceptar.

Según aseguró el programa de María Patiño, la hija de Terelu Campos habría hecho un pacto con la dirección del programa para vetar la participación de algunos de los colaboradores en el programa.

Concretamente fueron Miguel Frigenti, Laura Fa y Lydia Lozano los tres colaboradores que no pudieron estar presentes en la entrevista de Alejandra Rubio. Una petición que no gustó demasiado a los destinarios. "Mal empieza en este mundo si empieza a jugar con el trabajo de la gente. Me parece muy desacertado" comentó Miguel Frigenti.

"No pensaba que tuviera ni la capacidad de vetar ni ganas de empezar así con mal pie", confesó Laura Fa. "Empieza cobarde y con una actitud de diva que no entiendo muy bien, aunque a lo mejor es algo que ha visto en casa", añadió haciendo referencia a sus compañeras.

Por su parte Lydia Lozano quiso desmentir la información. "A mí no me ha vetado" aseguró, añadiendo además que Terelu Campos le había dicho que le iba a echar de menos durante la gran noche: "Si queréis ahora meter mierda diciéndome que Alejandra me ha vetado, pero no es verdad", zanjó.