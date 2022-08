Terelu Campos regresa como presentadora del 'Deluxe' nueve años después de su última intervención. La colaboradora será la encargada de sustituir a María Patiño y Jorge Javier Vázquez en su programa más complicado.

La presentadora contará con una invitada muy especial. Su hija, Alejandra Rubio, se sentará en el sillón de los entrevistados. Una decisión que muchos de sus compañeros no han visto con buenos ojos. Además de considerarla una intervención sin demasiado interés, han criticado que, tras haberse quedado sin trabajo en 'Viva la vida', acceda a sentarse en el programa que tanto a criticado.

Esta entrevista supone el regreso completo del clan Campos a 'Sálvame' después de años de críticas y malas palabras y así se lo han trasladado sus compañeros. Unas declaraciones que no le han hecho ninguna gracia y provocaron que estallara como nunca antes lo había hecho.

"Aquí tenemos el 'cum laude', todos, en hipocresía. Somos totalmente unos hipócritas. Estamos encantados de que vengan los personajes para luego, ¿qué? Somos unos hipócritas. Vivimos de que las personas vengan, se sienten y hablen, y luego por todo eso los fusilamos. Somos unos hipócritas. Si eso no es hipocresía que baje Dios y lo vea" expresó la presentadora.

"Cuando digo nosotros, no digo los que estamos aquí, sino los que están ahí, los que están detrás de allí, los que deciden los contenidos de un programa... O sea, se pide que venga Alejandra, pero antes, ¡cómo viene Alejandra aquí!" reflexionó haciendo mención a los cargos del programa que se encargaron de ponerla al frente del programa.

"La televisión que se hacía antes no es la que se hacía ahora. No tiene nada que ver, no que sea mejor o peor", terminó sentenciando.