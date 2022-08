Los últimos meses no están siendo nada fáciles para Ana María Aldón y José Ortega Cano. Después de hacerse pública la crisis matrimonial en la que se encuentran, la situación familiar está al límite. A eso hay que unir la persecución de la prensa que tiene al torero al límite y la cancelación de 'Viva la vida', que dejó a la colaboradora sin trabajo.

A pesar de que ambos han tratado de alejarse de los focos, les está resultando imposible disfrutar de un verano tranquilo pero parece que lo peor aún puede estar por llegar. Según ha publicado en exclusiva 'Ok Diario', 'Sálvame' podría estar al acecho.

Uno de los programas que más quebraderos de cabeza le ha dado al torero estaría planeando fichar a su todavía mujer como colaboradora. De he hecho, ya se lo habría planteado. Una propuesta a la que Ana María no ha respondido todavía pero que podría suponer una nueva etapa en su vida tanto en lo personal como en lo profesional. De momento no ha respondido un 'no' rotundo así que nada hace pensar que podría rechazarlo.

Una propuesta que, de ser aceptada, seguramente le acarrearía todavía más problemas con José Ortega Cano. El torero nunca estuvo de acuerdo con su participación en 'Supervivientes'. Un paso al frente en el mundo de la televisión que, inevitablemente, situó al matrimonio en una posición aún más pública que la que ya tenían de base y que habría hecho estragos en su relación familiar y matrimonial.