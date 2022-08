Las vacaciones de Anabel Pantoja siguen dando mucho de que hablar. Hace unos días regresaba de su romántico viaje a Egipto con Yulen y ahora disfruta de unos días en Ibiza rodeada de amigos y de su nuevo amor. Un momento de relax y diversión que se ha visto interrumpido por una presencia inesperada.

Omar Sánchez, su todavía marido, también ha querido disfrutar de los encantos de la isla junto a Raquel Lozano, la ex concursante de 'Gran Hermano' que está conociendo y el destino ha querido que los cuatro se cruzaran en el mismo hotel.

Así lo han contado en 'Sálvame'. El periodista Kike Calleja ha relatado como fue el incómodo encuentro. "Anabel se ha dirigido hasta allí y cuando ha visto la escena, ha salido despavorida" explicó.

Omar se estaba haciendo unas fotografías en la piscina del hotel y, cuando Anabel lo ha visto, ha optado por coger sus cosas y marcharse para evitar un reencuentro cara a cara con Yulen Pereira de por medio. "Dijo que ella iba a estar incómoda y Omar también, por lo que prefería marcharse", aclaró el periodista.

Para zanjar el tema, Anabel opto por llamar a 'Sálvame' para lo que había sucedido. "Cuando he visto que estaban arriba, he decidido irme al ser yo la segunda que he llegado, pero a mí nadie me ha echado, ni yo he huido" afirmó la colaboradora.

Anabel ha querido dejar claro que ella viajó el lunes a Ibiza porque todos los años disfruta de unos días allí junto a unos amigos. "Ha sido pura coincidencia. Yo sabía que Omar se iba con ella de vacaciones porque lo hablé con él", explicó a sus compañeros. "Él tiene todo el derecho de ir a donde le de la gana", sentenció la sobrina de Isabel Pantoja.