Jorge Javier Vázquez vuelve a demostrar que no ha perdido el sentido del humor tras el susto de salud que tuvo durante sus vacaciones en Perú. El presentador ha publicado este miércoles un tuit con un meme sobre su ingreso hospitario para restar gravedad a lo sucedido, mencionando a dos dirigentes populares y a Paloma San Basilio, una de sus cantantes favoritas.

“He pensado mucho estos días. Si la palmo y están en el cargo Ayuso y Almeida, les doy libre ese día. Pero que venga a cantarme al oído embalsamado Paloma San Basilio 'La Hiedra'", escribió Vázquez en esta publicación, adjuntando una imagen en la que aparece en la cámara hiperbárica editada con la bandera del Partido Comunista, emulando el interior del mausoleo Mao Zedong en Pekín (China).

He pensado mucho estos días. Si la palmo y están en el cargo ese día Ayuso y Almeida, les doy libre ese día. Pero que venga a cantarme al oído embalsamado Paloma San Basilio La Hiedra. pic.twitter.com/5tmpEQbMXr — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 17 de agosto de 2022

La publicación de Jorge Javier Vázquez se produce tan solo unas horas después de que el propio presentador desvelase que tuvo que ser ingresado en un hospital de Perú durante sus vacaciones estivales en su cuenta oficial de Instagram.

"Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué sé yo. Una fiesta", afirma el comunicador, que ya ha recibido el alta y ha podido retomar con el viaje que tenía previsto.

"La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros pero como era puente cerraron antes. Me quedan por coger varios vuelos en este viaje. ¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón", sentencia Jorge Javier Vázquez en esta publicación.

Posteriormente a que Adela González diese la noticia al comienzo del programa, el presentador intervino en ‘Sálvame’ para explicar qué le había ocurrido, no perdiendo su sentido del humor: “Esta semana no computa como vacaciones. Yo vuelvo una semana o dos más tarde”.

El comunicador narró cómo empezó a sentirse mal en la primera noche que pasó en el tren camino a Cuzco, una ciudad peruana a más de 3000 metros de altitud: "Empiezas a pasar por los puntos más altos de Perú y la segunda noche, cuando llegué, me costaba la vida llevar ese bolso de mano lleno de pocas cosas. Cuando llegamos al hotel, no podía llegar a la habitación del cansancio. Almorcé, me metí en la cama a las cuatro de la tarde hasta al día siguiente, en el que el cansancio fue tremendo. Llamamos a un médico y decidieron ingresarme. Estaba totalmente desestabilizado y con mal altura".