Rocío Carrasco sigue destapando los episodios familiares a los que tuvo que enfrentarse durante la enfermedad de su madre. El último capítulo de 'En el nombre de Rocío' estuvo dedicado a la hospitalización de su Rocío Jurado en Houston. Y una vez más se pone en duda quienes fueron las personas que estuvieron a cargo de su cuidado.

Las palabras de Rocío Carrasco han vuelto a levantar muchas ampollas entre su familia mediática. La última en estallar ha sido Rosa Benito. La colaboradora ha vuelto a la carga para desmentir las palabras de su sobrina destapando toda su verdad sobre los días que pasó la familia en Houston.

Se ha hablado mucho sobre la relación de toda la familia durante su estancia en el hospital y quién estaba cuidando de la artista. Después de que Rocío Carrasco haya vuelto a contar que ella se pasaba todas las noches junto a su madre, Rosa Benito ha vuelto a cuestionar ese testimonio.

Para ello ha querido compartir una fotografía en la que aparece junto a su ex-marido Amador Mohedano durante la estancia en Houston. "No es una fotografía que me guste, me lleva a momentos de llanto, de angustia, de dolor, de incertidumbre, de miedo…para que ahora nos juzguen, cuando la que no estabas eras tú, ay señor… qué sabe nadie… qué sabe nadie", escribía.

En la imagen se puede ver al fondo a José Ortega Cano. Una prueba con la que Rosa quiere poner fin al debate sobre lo que sucedió en Houston. Todo ello después de que Rocío Carrasco cuente su versión sobre aquellos días. "Nosotros hacíamos turnos para el hospital. Hubo una época en la que yo me chupaba todas las noches. Con nuestro dinero salíamos a comprar", relató Rocío en el noveno capítulo de su docuserie.

Esta no es la primera vez que Rosa Benito desmonta esta teoría. Hace un año, explicó en 'Ya es mediodía' quién se quedaba junto a Rocío Jurado. "Había tres turnos. Yo por cosas de mi hijo he tenido que hacer muchas noches. A mí me gustan las noches, y yo hice todas las noches con Lourdes. Lo he vivido yo... Rocío Carrasco no se quedó ni una sola noche con su madre. Pero ni una. Ya está bien de mentiras", sentenciaba.