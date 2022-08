Hace menos de un mes que 'Viva la vida' puso fin a su etapa en Telecinco. La cadena decidió cancelar el programa de Emma García dejando en la estacada a muchos de sus colaboradores. Aunque algunos han tenido suerte y han tardado muy poco tiempo en volver a encontrar trabajo.

José Antonio Avilés ha sido uno de esos afortunados. El colaborador, que durante años ha acompañado a los espectadora durante las tardes del fin de semana en 'Viva la vida', se ha convertido en el nuevo fichaje de 'Sálvame'.

El programa anunciaba su llegada guardando un gran misterio. Y lo hacía metiendo al colaborador en una caja misteriosa. A lo largo de la tarde, María Patiño advertía que el plató se iba a quedar vacío con la llegada porque tanto ella como sus compañeros iban a querer marcharse.

En su caso concreto, su relación con Avilés no es demasiado buena. Ella lo tiene bloqueado en el móvil y, tras vivir momentos incómodos con él, decidió no volver a mantener el contacto.

#YoVeoSálvame



Avilés aterriza como nuevo colaborador en Sálvame.

Especial atención al Súper abrazo que se da con Marta Flores, y el rechazo con que lo besan La Patiño y Germán.



Yo le preguntaría a @jantonioaviles_ que si está estudiando periodismo o es otra de sus mentiras pic.twitter.com/cmyHyyTokY — Locura (@Locura__) 10 de agosto de 2022

Cuando se descubrió el pastel, alguno de sus compañeros se mostraron de lo más entusiasmados pero otros, como Gema López o María Patiño mostraban su descontento. De hecho, la presentadora no dudaba en mandarle una clara advertencia. "Emma García ha tenido mucha paciencia contigo, yo no tengo paciencia".

"Se ha dicho que vengo a incendiar el plató. Yo no vengo a incendiar. Puedo incendiar con alguna información pero no vengo a incendiar a ninguno. Y es más voy a decir algo. Entiendo que hay una imagen de mí, de prepotente y he cometido errores. Pero vengo aquí a mirar al frente y a empezar de cero con quien quiera empezar de cero y yo no tengo ningún problema en sentarme y pedir disculpas" respondía el colaborador dando comienzo a su etapa en 'Sálvame'.