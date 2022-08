Ana María Aldón se ha convertido en una de las grandes protagonistas del verano. Desde que se conoció la crisis que está pasando su matrimonio y los crecientes rumores de un posible divorcio, la diseñadora ha desaparecido de los focos. Ahora mismo está pasando por un momento complicado y prefiere mantenerse ajena a todo.

Durante todo este tiempo apenas se ha dejado ver pero 'Sálvame' la ha encontrado. La mujer de Ortega Cano se encuentra pasando unos días en la provincia de Cádiz, su refugio particular. La diseñadora, que apenas estaría coincidiendo con su marido, está volcada en su hijo y en su familia.

El programa ha captado unas imágenes en las que se le ve pasando el rato en un centro comercial. Lo que ha llamado la atención es el aspecto físico que presenta. Visiblemente cansada y algo confusa, la colaboradora ha preferido no dar declaraciones sobre su situación.

Ella no lo ha hecho pero sí José Antonio Avilés. El colaborador de 'Viva la vida' se ha convertido en el nuevo fichaje de 'Sálvame' y su primera tarde en plató ya ha soltado más de un bombazo. "Si tú llamas al representante de Ana María y le preguntas quién es el especialista que la está tratando dice que es una persona que forma parte de su círculo profesional y hay una persona cercana a Ana María que forma parte del Opus Dei", confesó el tertuliano.

"La información que me llega es que hay gente de su entorno que le ha propuesto formar parte de esa congregación. Por boca de ella no me ha llegado nada de esto pero hay que ver el entorno profesional al que pertenece", explicó José Antonio, que a día de hoy mantiene una estrecha relación con ella.

Además, tertuliano afirmó que según la información que él maneja, el matrimonio está separado.