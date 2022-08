Hace casi un mes que Anabel Pantoja abandonó 'Supervivientes' y desde entonces nada se ha sabido de ella en televisión. Al margen de la entrevista que concedió a 'Déjate Querer' con su todavía marido Omar Sánchez, la sobrina de Isabel Pantoja no ha aparecido por ningún plató.

Una actitud completamente diferente a la de Kiko Matamoros, que no tardó en ajustar cuentas con sus compañeros tras su eliminación. Pero el papel de Anabel está siendo completamente distinto, ya que incluso evita a sus compañeros de programa.

Su relación con Yulen Pereira sigue ocupando horas y horas de televisión mientras la nueva pareja disfruta de unas vacaciones en Egipto y no se pronuncia ante nada de lo que está diciendo sobre ellos.

Tras muchas largas a los reporteros de su propio programa, Anabel ha querido aclarar por qué no ha vuelto a 'Sálvame'. Las explicaciones las ha dado vía exclusiva en la revista 'Lecturas'.

"Obviamente no quiero pasarlo mal ni sufrir", confesó al recordar que haga lo que haga tiene "tres coches detrás de mí como si yo fuese una Kardashian".

"El programa son cuatro horas y psicológicamente ahora mismo no estoy preparada para estar ahí", explicó Anabel. "No tendría la fuerza psicológica necesaria y no me apetece en este momento" aseguró. "Te diría ahora mismo que no, pero sé que es un trabajo y tengo que pensar bien las cosas", zanjó finalmente pero sin cerrar las puertas a un posible regreso.