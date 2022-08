Olga Moreno no es muy asidua a hablar pero cuando lo hace deja titulares que dan mucho de que hablar. En sus últimas declaraciones a la revista 'Hola' ha destapado una de las grandes mentiras de su todavía marido, Antonio David Flores.

Aunque ha confesado que ya no le duele ver al padre de su hija con la periodista y que, a pesar de todo, no le guarda ningún rencor. "Te aseguro que en estos momentos me siento súper feliz. Como lo he pasado tan mal todo este tiempo, me alegra verme ahora como estoy».

También ha deja claro que todavía no han hablado de divorcio. "Estamos en verano, ya habrá tiempo de eso" confesó, para disgusto de Marta Riesco, que en más de una ocasión ha hablado de sus planes de boda con el ex guardia civil.

Precisamente sobre esos nuevos planes de boda ha hablado ella también. Según ha confesado, ella no tiene constancia de nada de eso. "Que venga y me lo diga. Actuaremos en consecuencia, no va a haber ningún problema". Unas declaraciones que dejan en muy mal lugar a Antonio David ya que, en más de una ocasión, la propia Marta Riesco dejó caer que él ya había pedido los papeles del divorcio pero no le estaba resultando nada fácil, al parecer, por culpa de Olga.