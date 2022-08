Los cambios en la parilla de Telecinco continúan. Con el fin de reflotar las audiencias, la cadena sigue cancelando programas e incorporando nuevos formatos. Uno de sus últimos movimientos afectó directamente a 'Viva la vida'. El programa de Emma García se quedó sin hueco los fines de semana para dar paso a 'Ya es verano'.

Una decisión que parece no terminar de convencer a la audiencia ni a muchos colaboradores. Una de las principales afectadas por esta cancelación fue Terelu Campos. La presentadora no ha podido disimular su malestar tras la cancelación de "Viva la Vida".

La hija de María Teresa Campos era una de las colaboradores habituales y el fin del programa le ha generado un gran descontento. "Se me hace raro no trabajar el fin de semana después de casi tres veranos haciéndolo en "Viva la Vida". Todo empieza y todo acaba, pero solo espero que nos podamos reencontrar pronto e incluso diría que muy pronto" confesaba en su blog de la revista 'Lecturas'.

También quiso aprovechar la ocasión para mostrar su preocupación por todas las personas que se han quedado sin trabajo con esta decisión, en el especial, su hija Alejandra. "Me preocupa la situación laboral de todos mis compañeros que tiene su familia, y entre esos compañeros incluyo a mi hija, pues era el único trabajo fijo que tenía".

Unas palabras con las que Terelu ha dejado en claro que no se siente a gusto con el nuevo programa de las tardes del fin de semana en Telecinco. De hecho, durante una de sus intervenciones en "Sálvame" hizo mención a su ex programa para contextualizar algunas palabras de María Aldón, sin embargo, Kiko Matamoros le ha recordado que ese programa ya no existe.

Muy dolida por el comentario, la presentadora dio muestras de su descontento. "Existía, hasta hace un fin de semana. A ver si aguantan los demás".