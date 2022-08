Alejandro Nieto es el último ganador de 'Supervivientes'. El que fue concursante de 'La isla de las tentaciones' logró hacerse con la victoria de la última edición. Su paso por el concurso estuvo lleno de altibajos y las múltiples acusaciones que le tachaban de 'agresivo' y en ocasiones, machista.

El supervivientes todavía está aterrizando en el mundo real. Poco a poco está regresando a su vida pero no ha querido perder la oportunidad de conceder una entrevista a la revista 'Lecturas' con la que pone el broche final a la aventura.

Ha hablado de su paso por el concurso y ha hecho alguna que otra confesión desconocida hasta el momento. Alejandro ha desvelado que tuvo que recibir ayuda psicológica durante el concurso con el objetivo de controlar su tremenda impulsividad. Unos ataques de ira de los que los espectadores han sido testigos a lo largo de los tres meses de programa.

"Los impulsos son lo que más he cambiado en 'Supervivientes'. No el tema del machismo, sino el hecho de ser menos impulsivo", confesó. "Me dijeron que lo que tenía que hacer en una discusión es decir lo que quiero, pero tranquilamente. A veces digo las cosas como las digo y pierdo la razón". Y así se pudo ver en algunos momentos del concurso cuando perdió los papeles por completo con compañeros como Ignacio de Borbón o Kiko Matamoros.

También ha revelado que su forma de entender las relaciones sentimentales ha cambiado: "Aunque tenga pareja ahora mismo, soy un tío independiente que no necesita a una mujer para nada. Para hacer lo que sea en la casa...".