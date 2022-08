Terelu Campos ha vuelto a 'Sálvame' y está cogiendo las riendas del programa. Desde que aterrizó como presentadora se le nota mucho más cómoda y suelta en el formato. Tan relajada y a gusto se siente que se muestra dispuesta a todo, incluso en encontrar el amor.

Las pasadas semanas, 'Sálvame' le conseguía distintas citas a Carlos Lozano para encontrar el amor aunque no consiguió tener feeling con ninguna chica, por lo que ha tirado la toalla. Pero sigue creyendo en el amor por lo que ha decidido cederle el puesto a su amiga y compañera Terelu Campos.

La hija de María Teresa Campos está dispuesta a rehacer su vida y se ha prestado a que el programa le busque a su chico ideal. El equipo de 'Sálvame' le va a conseguir una pareja que tenga sus mismos gustos y aspiraciones.

"Quiero que no se esté mirando todo el rato lo bueno que está, que acepte que no soy un cuerpo Danone, que no sea mudo pero tampoco un payaso, que tenga los hijos criados...Que no sea un muermo. Que le guste la calle, los bares y los restaurantes" apuntaba Terelu explicando los requisito que tiene que tener la persona que la conquiste.

La presentadora confesaba que llevaba mucho tiempo sola porque es muy exigente. "Compartir de nuevo la cama me costaría", aseguraba. También ha echado una mirada atrás para recordar a los hombres que han pasado por su vida recalcando que el más importante fue su ex marido Alejandro Rubio, padre de su hija, al que considera "su familia".