'Sálvame' ha iniciado una auténtica persecución a Anabel y Yulen. Desde que la pareja salió de 'Supervivientes', el programa ha tratado de conseguir un beso entre ambos. Una tarea que se complicó hasta el día de ayer, cuando tuvieron que despedirse para emprender un verano por separado.

Anabel se fue a Sevilla para celebrar el cumpleaños de su tía y Yulen pasará unos días con su familia. Pero la despedida de la pareja se vio empañada por un momento que no pasó desapercibido para los espectadores del programa. Todo ocurría cuando Anabel atendía a su compañero de 'Sálvame'. Aparentemente cansada de las preguntas le dijo: "te dejo que me tengo que despedir de Omar".

Una confusión que ha hecho saltar las alarmas y es que Anabel ha llamado a su pareja por el nombre de su todavía marido.

Un comentario que los colaboradores de 'Sálvame' pasaron por alto. No como el beso que se dieron, que no convenció a Kiko Hernández. "Ahí no ha habido nada de cariño ni de amor. En la isla no tuvo problema para hacer otras cosas y aquí no hace nada".

Kiko Matamoros, por su parte, ha querido echar un cable a su excompañero. "Yulen es una persona muy fría. Esconde sus sentimientos muy diferentes. En la intimidad pueden ser cosas diferentes".