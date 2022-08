No es la primera vez que Lydia Lozano es víctima de algún engaño por parte de alguna fuente. Uno de sus casos más sonados fue el que vivió con Albano y que le costó más de una denuncia y muchos disgustos.

Ese no ha sido el único error garrafal que ha cometido. En más de una ocasión ha compartido informaciones que no eran del todo ciertas y a pesar de ello, parece que todavía no ha aprendido del todo la lección. En el último programa de 'Sálvame' Lydia Lozano hizo referencia a un vídeo viral que está recorriendo las redes sociales en el que sale la princesa Leonor bailando.

"Es un gusto ver un vídeo, como cualquier chica joven..." comentaba Lydia Lozano.

La realidad es que ese vídeo es un bulo que está recorriendo TikTok y así se lo hizo saber su compañera Laura Fa. La catalana ha explicado que un perfil de la red social fue quién lanzó un bulo y ha recriminado esto a su compañera: "Tienes que confirmar, cuando hablas de un TikTok de Leonor tienes que confirmar que existe y no seguir el bulo que rueda".

Una actitud por parte de la periodista que no ha dejado de sorprender a algunos de sus compañeros como Rafa Mora. "No me digas que se la han vuelto a colar" apuntó visiblemente asombrado.