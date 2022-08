Anabel Pantoja todavía se está adaptando a la civilización tras haber estado tres meses en los Cayos Cochinos. Aunque está más relajada tras la vorágine de emociones vividas a la vuelta, por el reencuentro con Omar Sánchez, su expareja, y el comienzo de su relación con Yulen, su vuelta a la vida real le está costando más de lo que le gustaría.

Después de haber recuperado las riendas de sus redes sociales, la colaboradora de 'Sálvame' ha querido compartir con sus 1, 7 millones de seguidores, algunas de sus vivencias en la isla y las secuelas que todavía arrastra de su paso por Honduras.

La sobrina de Isabel Pantoja se enfrenta a una serie de problemas en su vuelta a la realidad, a parte del ansia por comer y su estado anímico.

"Me molesta el tema de los ruidos, hasta el del aire acondicionado. Paso unas noches de locos, dando vueltas y vueltas...me molestan los pitos, las sirenas... todo. Y eso que estamos en agosto en Madrid..." confesaba.

"La higiene me ha matado, estar sucia es lo peor que me ha podido pasar en este concurso, ser sucia", añadía para terminar desvelando que el sueño es lo que peor está llevando. "Tengo que dormir en el suelo", aseguró reconociendo que todavía no se acostumbra a estar en una cama.