Anabel Pantoja se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la última edición de 'Supervivientes. La sobrina de Isabel Pantoja vivió una historia de amor con Yulen Pereira poco después de anunciar su separación. En Honduras era todo idílico pero en su vuelta a España ha tenido que afrontar la realidad y verse cara a cara con su todavía marido, Omar Sánchez.

Este sábado Anabel y Omar se reencontraron en 'Déjate querer'. El programa de Toñi Moreno fue el encargado de juntar a la pareja apenas unos días después de que la supervivientes aterrizara en nuestro país. Ambos protagonizaron un momento de lo más emotivo que no ha dejado indiferente a nadie.

Las muestras de cariño entre ellos fueron evidentes durante toda la entrevistas y por eso, la reacción de Yulen Pereira era una de las más esperadas.

Palabras muy bonitas de Omar 'el negro' a Anabel Pantoja #DéjateQuerer pic.twitter.com/ris76VAjkt — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) 30 de julio de 2022

Durante el debate final de 'Supervivientes', Carlos Sobera ha mostrado a Yulen un resumen del reencuentro entre Omar y Anabel Pantoja. El esgrimista confesó que no lo había visto porque se encontraba cenando con su novia pero lo poco que se le mostró fue suficiente para pronunciarse.

"He visto dos personas que están muy enamoradas. No lo he visto entero. Entiendo que Anabel tiene que hablar las cosas. Han vivido muchas cosas, creo que ya todo está hablado…Y cuando lo vea si quiero hablar de algo con Anabel lo haré en privado", aseguraba Yulen al ver las imágenes.

"Son imágenes que te impactan, hay que ser sinceros, porque te la muestran con su ex marido y es una situación complicada. Pero de verdad que lo entiendo, quiero ver el programa completo, hablarlo con ella y capítulo cerrado”, apuntó Yulen visiblemente serio.

Anabel Pantoja: "Es que ha sido todo muy bonito. La vida con Omar 'el negro' ha sido bonita, fácil y ha sido una vida muy bonita. Hasta en la pandemia he sido feliz" #DéjateQuerer pic.twitter.com/FwvRuqsV7M — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) 30 de julio de 2022

Por su parte, Anabel Pantoja quiso dar su versión, visiblemente enfadada por la insistencia en su encuentro. "Creo que se hizo algo bonito ayer, se nos propuso a mí y a Omar y como hemos hecho esto público con Yulen aceptamos los dos. Nos dijimos todo lo bonito. Y es que me gustaría tener a esa persona en mi vida, porque ha sido bueno y ha hecho cosas buenas por mí" zanjó.