Kiko Hernández ha cumplido 20 años en la televisión. Tras su paso por 'GH 3' el colaborador se convirtió en un rostro habitual de la pequeña pantalla. Ha trabajado en muchos programas de televisión y con diferentes profesionales y no de todos guarda un buen recuerdo.

Precisamente para celebrar este aniversario, Kiko ha concedido una entrevista a la revista 'Diez Minutos' en la que ha echado la vista atrás repasando todo estos años en televisión. Además, ha destapado algunas de las cosas que pasaron detrás de las cámaras en programas como 'Crónicas Marcianas', donde fue un colaborador habitual.

Según el mismo ha confesado, no guarda muy buen recuerdo de este programa ni de Xavier Sardá. Dejó muy claro que no volvería a trabajar con él y ha hablado claro de lo que piensa. "Es una persona que está a gusto en el conflicto mientras se despelleja a los demás, aviva fuegos, no te frena. No le veo buena gente" confesó.

Esto no fue el único formato del que habló. Kiko Hernández también tuvo palabras para 'A tu lado', otro de los programas en los se formó como colaborador y en el que contó con la ayuda de Emma García que por aquel entonces era la presentadora y el recuerdo que guarda de ella no es tan malo.

"Fue genial, ella me lo enseñó todo. Solo hubo un momento de enemistad, cuando salió un tío a decir que había estado liado conmigo y yo le dije que no iba a participar en eso. Me respondió que tenía que hacerlo, pero no salí a plató y estuvimos una semana sin hablarnos", cuenta ahora. "Salieron grabaciones demostrando que todo era un montaje y Emma me dio la razón", terminó aclarando Kiko.