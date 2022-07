Carlos Lozano ha vuelto a 'Sálvame' como colaborador y con él algunos de los problemas que arrastra con su ex pareja Miriam Saavedra. La ex participante de realities participó hace unos días en 'Socialité' donde habló del presentador y la relación actual que mantiene.

Lozano no ha querido perder la oportunidad de responderle sacando a la luz una conversación que mantuvieron cuando ella tenía pareja. Un gesto que no le ha hecho ninguna gracia.

"Dice que es un caballero y no sé por qué saca ese tema. Solo dije que es una persona que forma parte de mi pasado, no sé por qué le molesta", confesó Miriam, que también señaló que, siempre que habla del presentador, lo hace "con cariño".

"Sí, ayer se vio. Solo te digo que en la vida hay que ser sincero, decir las cosas que sientes y no mentir. No te mientas a ti misma, me he dado cuenta con el tiempo que hablar contigo es estar en la bola de la mentira. Quiero que seas feliz con tu novio y que ganes mucho dinero. Pero de mí no hables", reaccionó él.

Ambos se enzarzaron en un fuerte enfrentamiento que terminó con Carlos Sobera de lo más alterado. Tal fue su cabreo que se quedó con ganas de desahogarse y cuando creía que nadie le escuchaba, soltó lo que realmente piensa de ella. "Miriam está mal de la cabeza, es una desequilibrada". Unas palabras que dijo pensando que tenía el micrófono cerrado pero que todo el mundo pudo escuchar.