'Supervivientes' es uno de los programas más longevos de la televisión. El reality de supervivencia lleva años poniendo a prueba a los famosos que se animan a participar en él y que se ponen al límite en las playas del Caribe.

A lo largo de estos años han sido muchos los rostros conocidos que han pasado por el concurso y aunque, aparentemente, la experiencia siempre se acaba recordando como "única", también hay quien no guarda muy buen recuerdo de su paso por el formato.

Ese es el caso de José Manuel Parada. El comunicador ha concedido una entrevista a 20 minutos donde ha repasado toda su vida, y ha destacado que no piensa jubilarse de momento, y que seguirá trabajando de colaborador. Otra de las preguntas iba referida a si alguna vez se ha arrepentido de alguno de sus proyectos en la pequeña pantalla, y ahí ha aprovechado para cargar contra 'Supervivientes'.

"Participé en un reality show y me sentí engañado. Pensé que se iban a cumplir las condiciones que yo había firmado, pero no fue así. No creo que vaya a formar parte de ningún otro programa similar, la verdad”, asegura José Manuel, recordando su paso por 'Supervivientes' en el año 2010.

El colaborador solo aguantó 10 días y decidió abandonar de manera voluntaria. Lo hizo con una salida en la que ya denunció ese incumplimiento de contrato. Lo cierto fue que cuando creía que ya había acabado su aventura, Jesús Vázquez, el presentador del reality por aquel entonces, le pidió que hiciese una tortilla de patatas a sus compañeros, lo que él pensaba que era su última misión. Sin embargo, Jesús le anunció que todavía no se marcharía, lo que derrumbó al concursante. "Ya he cumplido con mi misión. Quedamos que venía de jueves a jueves", reprochaba.

Desde el programa le comunicaron que una tormenta impedía su marcha, lo que cabreo más al concursante. "¡Que no coño, que no! Yo me tengo que ir. He cumplido con mi contrato, he sido muy serio, espero que sea una broma" aseguraba.

Una vez en el plató del programa, su entrevista con Jesús Vázquez fue de lo más tensa. Parada contó cómo en algunos programas de la cadena lo tacharon de acosador. "Si a ti te acusasen de algo que no has cometido, y tú has vivido lo feo que es eso..."

Tal y como él mismo cuenta, su experiencia fue de todo menos agradable y no está dispuesto a repetir una experiencia similar.