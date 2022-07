Kiko Matamoros ha vuelto a 'Viva la vida'. Después de su paso por 'Supervivientes', el colaborador ha regresado a su puesto en el programa de Emma García y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho hablando de su estancia en el concurso.

Emma García ha destacado el coraje que hay que tener para enfrentarse al reality pero, sobre todo, ha querido mencionar la valentía que tuvo Matamoros de sumarse al concurso a modo de tratamiento de desintoxicación.

El colaborador de 'Sálvame' confesó que llevaba consumiendo cocaína 50 años. Una declaración que despertó la curiosidad de la presentadora, que quiso saber si tuvo que enfrentarse al mono durante los meses que estuvo en Honduras.

"Llevaba mes y medio sin consumir y, además, sabía que me venía muy bien el meterme en la isla porque era imposible tener ni una tentación ni absolutamente nada". El mismo aseguró que en la isla no tuvo mono de consumir la droga porque "es una dependencia más psicológica que física". Asimismo, ha asegurado que "iba esperanzado" y se lo tomó como un reto personal en el que se ponía a prueba a sí mismo. "Soy muy consciente de lo que me juego y del compromiso que tengo conmigo y con la gente que me quiere. Tengo la firme determinación de cumplirlo y llevarlo hasta el final".