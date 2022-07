Se acerca la final de 'Supervivientes' y los más de 90 días que los concursantes llevan en Honduras ya pesan y mucho. Cualquier fallo que les quite de comer se convierte en un auténtico sufrimiento y sino que se lo preguntan a Anabel Pantoja.

En el último programa de 'Supervivientes: última hora', los concursantes se enfrentaron a un nuevo juego para llevarse algo de comida a la boca. Sin embargo, no todos optaban a la pizza que ganarían los mejores en la prueba. "Solo comerán los tres primeros clasificados" comunicaba Lara Álvarez a los concursantes.

En ese momento Anabel Pantoja estallaba y decidía abandonar el concurso. La colaboradora de 'Sálvame' salió llorando de la zona de juegos, mostrando su hartazgo y frustración.

"¡No puedo más!", iba susurrando la sevillana alejándose cada vez más. "No puedo más. Son muchos días ya perdiendo todas las pruebas y siendo la mongola de aquí. Y ahora no puedo comer eso. ¡Una pizza!" decía entre lágrimas.

"¡No puedo más! Lo entiendo, pero es que yo no puedo ponerme así, pero es que tengo hambre. Todo el día hablando de pizza con Yulen y ahora la ponen y no me la puedo comer".

"Es el último empujón y hay que sacar fuerzas. Recuerdo que hay muchos peces en el agua, por lo menos. ¿Continuamos a por todas? ¡Venga!", trataba de animarla Lara.