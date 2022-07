Mercedes Milá habló sin reparos del concurso de Kiko Matamoros en 'Supervivientes'. La opinión de la presentadora no le hizo demasiada gracias al colaborador y desde entonces, los ataques entre ellos no han dejado de sucederse.

El ex superviviente no tuvo reparo en responder a la periodista. Algo que ha ella pareció no importarle demasiado ya que cuando le preguntaron por la reacción de Matamoros, lo tuvo claro. "Lo suscribo todo, palabra por palabra", afirmó. Y al enterarse de la amenaza del colaborador, que aseguró que destaparía cosas de ella, Milá fue clara: "Me la sopla".

Este lunes, Kiko Matamoros ha sido el que le ha dado la réplica. "Para empezar me parece una expresión malsonante, impropia de una señora con esa trayectoria y esa imagen que ha tenido durante años" empezaba diciendo.

"Hay una cosa que te viene muy bien Mercedes. En parte de los versos dice 'a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor'. Y es lo que te encaja guapa. Un beso y tampoco te voy a contestar. Te respeto mucho", sentenciaba Kiko Matamoros.

"Ella se ha cebado mucho con gente anónima y débil a los que ha echado del plató. Ella no ha tenido un comportamiento ejemplar. Es una mujer que no ha sabido asimilar que el tiempo pasa para todos. Y que un día estás aquí y mañana estás allí. Y esa es la realidad", insistía.

"Tal y como lo estás diciendo parece que la quitaron de un plumazo. Ella dijo o esto o me voy" recordaba Lydia Lozano en alusión a la marcha de Mercedes de Mediaset. "No, no es verdad. No voy a descubrir aquí cosas. Ella dijo o más dinero o me voy y le dijeron te vas. Y ella dijo por lo mismo, y le dijeron no, te vas", aseguraba Matamoros.