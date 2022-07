Atresplayer Premium organizó durante la tarde de este jueves un evento para presentar a los protagonistas de 'UPA Next', el revival de la mítica ficción que emitió Antena 3 entre 2002 y 2055. A través del UPA Next Reveal Party, emitido en la plataforma Twitch, el grupo de comunicación desveló los nombres de los actores y actrices que interpretarán a los nuevos personajes.

Quique González, Mónica Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Marc Soler, Karina Soro, Alex Medina y Nuno Gallego son la nueva generación de alumnos de la escuela de Carmen Arranz. "Cuentan con grandes capacidades y formación en interpretación y baile", destaca Atresmedia en una nota de prensa.

Sin embargo, este joven elenco no estará solo al frente de 'UPA Next', ya que la serie también apelará a la nostalgia con el regreso de Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo. Los tres volverán para dar vida a sus populares personajes: Rober, Silvia y Lola, que en esta ocasión serán profesores de la escuela.

Al reparto fijo también se incorporan los actores Lucas Velasco y Marta Guerras, que interpretarán a los profesores Luiso y Sira, respectivamente. Además, también contará con participaciones especiales episódicas entre las que destaca la de Lola Herrera, que volverá a interpretar a Carmen Arranz.

‘UPA Next’, producida por Globomedia (The Mediapro Studio), ya ha empezado las grabaciones de sus ocho episodios, en los que la música y la danza serán protagonistas. El responsable de las coreografías será el bailarín y coreógrafo Toni Espinosa, y al frente de la realización de los números musicales estará el colectivo audiovisual Manson, responsables de videoclips de artistas y grupos como Rosalía, C. Tangana, Katy Perry, Raw Alejandro, J. Balvin o Prodigy.

Montse García, Laura Fdez. Espeso, Javier Pons y Lucas Gil son los productores ejecutivos de la serie, que estará dirigida por Lucas Gil y Sandra Gallego. Luis San Narciso se ha encargado de la dirección artística y de casting de la serie. Por su parte, Emilio Díez ejerce como coproductor ejecutivo y lidera el equipo de guionistas formado por Abraham Sastre, Álvaro Bermúdez de Castro, Javier Galán y Raquel Haro.

Los alumnos de 'UPA Next'

ANDREA (Mónica Mara)

Andrea vive con su padre en un barrio acomodado. No le falta de nada, va a la última en cuanto a moda y es muy deportista. Su madre, que murió cuando era pequeña, le enseñó ballet. Por eso quiere dedicarse al baile en cuerpo y alma. Alegre y extrovertida, no es consciente de que en el fondo es clasista. Dulce pero fuerte, no se da por vencida fácilmente.

OMAR (Quique González)

De origen cubano, Omar vive una zona humilde de la cuidad, con su madre y sus hermanos pequeños. Dispone de escasos recursos económicos, por eso tiene que trabajar cargando cajas para ayudar con los gastos familiares. La música y el baile son su refugio, en especial el baile urbano. Es un buen amigo, trabajador y muy familiar.

LUCA (Marc Betriu)

Luca se ha independizado y no mantiene mucha relación con sus padres. Tiene un don para la música y siempre va acompañado de su guitarra. Liberal en cuanto a las relaciones, vive el presente sin miedo al mañana. Al principio le cuesta hacer amigos, pero luego es el más entregado. Alegre, extrovertido, sin complejos, irreverente, con lengua afilada, pero de gran corazón.

ELVIRA (Claudia Lachispa)

No es consciente de ello, pero tiene un gran talento para cantar y mucho desparpajo. Ayuda a sus padres en una tienda de muebles antiguos. No ha salido nunca de su barrio y por eso Elvira es algo ingenua, lo que atrae el cariño de la gente. De repente, surge la oportunidad de cambiar una vida que iba a ser igual a la sus padres y sus abuelos. Sincera, honrada, espontánea, encantadora y cariñosa.

SERGIO (Marc Soler)

Sergio ha estado viviendo con su madre en Estados Unidos hasta ahora. Desde pequeño soñaba con seguir los pasos de su padre, que era bailarín, al que no ha vuelto a ver desde niño. Aunque no es el más talentoso, trabaja duro y lo da todo para destacar, incluso aunque esto signifique hacer una jugarreta a los compañeros. Tiene algo oscuro en la mirada.

LALA LAZY (Almudena Salort)

A esta trapera, rapear se le da de miedo. Con una madre en la cárcel y sin mucha familia, ha tenido que sacarse las castañas del fuego. De carácter fuerte e independiente, firme y con un trasfondo problemático, lo que hace se constituya como líder en muchas ocasiones. Pero debajo de esa fachada se esconde una persona muy empática y protectora de los suyos.

TARA (Karina Soro)

Esta chica otaku que luce estética K-POP triunfa en las redes sociales, mientras trabaja en tienda de cómics manga y productos frikis japoneses. Siempre le ha gustado el baile y se le da genial. Extrovertida, directa, dice todo lo que piensa, pero sin maldad. Es natural, transparente, cariñosa y muy atenta con los suyos.

SUSO (Alex Medina)

Suso es un experto bailarín, especializado en urbano. Se cuida mucho en lo físico, pero tiene problemas de ansiedad que le llevan a recurrir a las drogas para relajarse, aunque no sufre adicción. Simpático y amable, le cae bien a todo el mundo.

DARÍO (Nuno Gallego)

Marcado por un físico espectacular, es un guapo de manual. Va de auténtico por la vida. En el plano artístico, controla la parte más técnica del sonido, toca la guitarra y el teclado.

Los profesores

ROBER (Miguel Angel Muñoz)

Rober posee los derechos sobre UPA y regresa a Madrid desde EE.UU. con la idea de resucitar la marca y montar un musical en torno al mítico grupo. Para ello tendrá que convencer a Silvia y a Lola. Sigue manteniendo su atractivo y ese carisma que le hace estar por encima de todo, pero oculta un secreto más ambicioso que nadie sabe.

SILVIA (Mónica Cruz)

Silvia es directora de la escuela desde que Carmen Arranz se jubiló, pero el negocio no marcha nada bien. Lleva años distanciada de sus compañeros, con los que acabó discutiendo por diferentes motivos. Ahora rechaza montar el musical para no reencontrarse con ellos. Pero pronto se dará cuenta de que convocar un casting con este objetivo puede atraer alumnos y salvar la escuela.

LOLA (Beatriz Luengo)

Lola está separada y tiene dos hijas de 5 y 7, que viven con su padre en Barcelona, con quien comparte su custodia. Abandonó la escuela por desavenencias con Silvia y siguió triunfando como coreógrafa de artistas. Ahora volverá para colaborar en el musical UPA, con la idea de demostrar que sigue siendo una estrella. Las rencillas del pasado pondrán a prueba su amistad con Silvia.

LUISO (Lucas Velasco)

Luiso es el actual socio y mano derecha de Silvia en la escuela de Carmen Arranz. Un hombre al que le gusta plantear desafíos y retos a sus alumnos. En lo personal, es reservado y tiene cierto halo de misterio. Mantuvo una anterior relación sentimental con alguna de nuestras protagonistas, que acabó mal y que repercute en el futuro. También ejercerá atracción sobre una de las nuevas alumnas.

SIRA (Marta Guerras)

Sira es una de las nuevas profesoras de la escuela. Sin complejos, directa y natural, le gusta la aventura, probar cosas nuevas y salir de su zona de confort. Mantiene una relación sentimental con otro de los adultos de la escuela, relación que actualmente no pasa por su mejor momento.