Hace cosa de un mes, un participante de 'First Dates' sorprendía con su historia. Manuel, un sevillano de 74 años, acudía al programa con la intención de encontrar el amor, ya que en el pasado solo había tenido relaciones tormentosas: "Mi mujer se metió en una secta, yo no lo sabía y me abandonó cuando mi niño pequeño tenía 2 añitos y medio. Se llevó el poco dinero que tenía", comentó.

Una historia sorprendente que culminó con otra confesión del invitado. El sevillano aseguró que era primo hermano del actor Juan Diego, recientemente fallecido: "Ha hecho muy buenas películas y en el teatro era el número 1" Tras el revuelo generado en los medios por su parentesco con el mítico actor, se ha descubierto que todo habría sido una mentira. Ha sido el propio programa el que lo ha destapado publicando un breve mensaje en sus redes sociales para disculparse con la familia del conocido actor. Desde First Dates queremos pedir disculpas a la familia de Juan Diego y a sus allegados de Bormujos, su pueblo, porque hemos comprobado que un dater que participó en el programa mintió al asegurar que era familiar suyo. In memoriam de Juan Diego, genio de la interpretación. D.E.P — First Dates (@firstdates_tv) 14 de julio de 2022 "Desde 'First Dates' queremos pedir disculpas a la familia de Juan Diego y a sus allegados de Bormujos, su pueblo, porque hemos comprobado que un 'dater' que participó en el programa mintió al asegurar que era familiar suyo", comentaban en su Twitter oficial. Esta no es la primera vez que el programa pilla en una mentira a uno de sus solteros, ya que hace unos meses el propio Carlos Sobera afeó a uno de los solteros haber engañado a todo el equipo apareciendo hasta en cuatro ocasiones con varias identidades diferentes.