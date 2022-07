Paz Padilla se convirtió este miércoles en noticia tras aparecer en la portada de una conocida revista. "Enamorada de nuevo", titulaba la publicación junto a una fotografía en la que aparece besándose con su nueva pareja. Esta noticia llegó por la tarde hasta 'Sálvame', que de esta forma volvió a hablar de su expresentadora unas semanas después de anunciarse su reincorporación a Mediaset tras su despido.

La primera en hablar sobre las comentadas fotografías fue Terelu Campos, que reconoció sentirse "especialmente contenta" por ver "feliz" a su compañera cuando se cumplen dos años del fallecimiento de su marido: "Es un paso adelante en la vida y estoy muy contenta. Me he llevado una sorpresa, no sabía nada".

En esa misma línea se mostró la hermana de la presentadora, Carmen Borrego: "Creo que después de dos años y todo lo que ha ocurrido en la vida de Paz, que ha sido muy duro, que esté sonriendo y enamorada es lo mejor que podemos ver sin ninguna duda".

"Me alegra mucho que esté atravesando esa situación y que esté ilusionada, que tenga motivos para sonreír", añadió Matamoros antes de que Kiko Hernández lanzara un contundente mensaje a quienes critican que Paz haya rehecho su vida: "Esta mañana he escuchado que era muy pronto, que han pasado dos años. Ponerse a debatir si una mujer puede rehacer su vida dos años después... ¡Como si pasan dos meses! ¡Tiene derecho a ser feliz cuando le de la gana!".

Según la revista Semana, la nueva ilusión de Paz Padilla se llama Fran Medina y es Guardia Civil, aunque también se dedica a la fotografía como hobbie. La pareja, que habría formalizado su relación hace unos meses, disfrutó de una jornada en un pantano cercano a Madrid.

Además de hacer las paces con Mediaset, Paz Padilla tiene nuevos proyectos profesionales fuera del grupo. Como anunció en exclusiva YOTELE, la gaditana prepara su regreso a Canal Sur para conducir un programa de entrevistas titulado 'El gran hotel de la Paz'.

La humorista recibirá a diferentes personajes conocidos del mundo de la televisión y la cultura, muchos de ellos amigos personales, para mantener una conversación íntima y que los espectadores puedan conocerles más a fondo.

Esta decisión de 'Sálvame' ha causado un gran estupor en la audiencia. El tratamiento que los compañeros le han dedicado a su compañera, ha generado un gran debate.

Paz Padilla gana la batalla en su despido improcedente y vuelve a Mediaset 👏👏👏

Ahora toca lo que estamos viendo, peloteo barato 😄#yoveosálvame — R_🎲🍁♠️💥 (@_rttzar) 13 de julio de 2022

Que poca vergüenza tenéis, nunca habéis hablado del despido Paz Padilla y ahora habláis de su nueva pareja. Cuánta maldad. Ni siquiera tenéis relación con ella. Malos compañeros #yoveosálvame — María (@lacanaleja) 13 de julio de 2022

Paz Padilla publicando fotos de su nuevo novio, increíble — Z🇺🇦🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈💙💙💙💙🌊🌊🌊 (@LolitaZulay2) 13 de julio de 2022

Tener un poco de vergüenza y lo mismo que hicisteis el vacío a Paz Padilla cuando fue despedida hacer lo mismo. Que coño os importa a vosotros #yoveosálvame — María (@lacanaleja) 13 de julio de 2022

Los espectadores han criticado la actitud de los compañeros del programa que, tras meses sin nombrarla ni hablar de su despido, se han mostrado de lo más alegres con la noticia.