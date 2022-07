Anabel Pantoja ha vivido una de sus noches más complicadas en 'Supervivientes'. La colaboradora de 'Sálvame' se ha enfrentado al puente de las emociones con las palabras familia, decepción, amor, arrepentimiento y el perdón. Cinco términos con los que se ha abierto en canal y ha hablado sin tapujos sobre como se siente en la actualidad.

En lo referente a la familia, ha sido clara. "Es muy duro que cada vez que tenga que ir a ver a mi familia necesite cinco días y no poder reunirme con todos juntos" apuntó.

La decepción se la ha dedicado a su primo Kiko Rivera. "Hace muchísimo tiempo que no le veo, tengo contacto con su mujer y las niñas, pero creo que nos hemos decepcionado los dos. Me he sentido decepcionada, él me conoce y yo he podido estar en misa y replicando, en un sitio y en otro, pero sabe que soy su prima de toda la vida".

La palabra amor le ha hecho explotar. "He fracasado en el amor, eso ha podido ser una decepción para mucha gente, pero por eso no quise seguir para no vivir una vida que no es la tuya y no engañar a mucha gente. No solo a tu pareja, sino a tu familia, amigos. He decepcionado a todos, pero también me he decepcionado yo. Pero creo que no soy 100% culpable, es responsabilidad de los dos" apuntó haciendo alusión a Omar Sánchez.

Anabel recuerda a Omar en 'el puente de las emociones' y le pide perdón: "Me arrepiento de no haberme cortado un poco. Pido disculpas, pero tengo que mirar por mí" #TierraDeNadie11 #Supervivientes13J https://t.co/5xcSQwUxSD — Supervivientes (@Supervivientes) 13 de julio de 2022

"Me arrepiento de no haber mirado mucho por mí. Tú das muchas cosas a mucha gente, me he preocupado muchísimo, he ocupado mi tiempo libre para los demás, pero no he luchado por lo que yo quería. Si algo he podido hacer en este concurso de lo que me arrepiento es de haber hecho una cosa que le ha podido hacer daño a alguien. Yo he venido aquí para superar muchas cosas y demostrar a la gente que me ha dado mucha caña que puedo. Me arrepiento de no haberme cortado."

En lo referente a la soledad, la superviviente ha confesado que es una palabra que le acompaña más de lo que le gustaría. "He estado siempre rodeada de gente que me quiere, pero me he encontrado muchas veces, muchas noches, muchas tardes y muchos fines de semana, sola",